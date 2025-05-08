Вінгер Арсенала Букайо Сака мав зрівнювати рахунок у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ (1:2).

Сака за мить до фіаско / Photo by Richard Heathcote/Getty Images

На 76-й хвилині зірка "канонірів" ударом в порожні ворота скоротив відставання до мінімуму та відродив надії на камбек.

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За 4 хвилини Сака мав розкішну нагоду зрівняти рахунок. Доннарумма пролетів повз якісний крос Калафйорі, і вінгеру Арсенала залишалося правильно підставити ногу. Втім, Букайо з 6 метрів запустив м'яч над порожніми воротами. Момент оцінили у 0,8 xG (очікуваного гола).

Це був останній реальний шанс Арсенала, щоб відродити інтригу. Лондонці програли обидва матчі півфіналу та пропустили ПСЖ з'ясовувати стосунки з Інтером. Фінал цьогорічної ЛЧ відбудеться 31 травня на мюнхенській Альянц Арені.

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