Мамаду Сахо підписав контракт на три роки з Монпельє, повідомляє офіційний сайт клубу.

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31-річний захисник приєднався до нової команди на правах вільного агента, останнім клубом гравця був Крістал Пелас. Мамаду відомий своїми виступами за Ліверпуль, але після допінгового скандалу у 2016-му він перебрався у Пелас.

Сахо є вихованцем ПСЖ і встиг пограти за основну команду парижан, тому оборонець має досвід виступів у Лізі 1.

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