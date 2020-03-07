Чемпіон світу U-20 феєрично дебютував в Естонії – забив гол і отримав вилучення

Четверо українців допомогли своїй команді здобути першу перемогу у чемпіонаті Естонії. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Естонії, 1-й тур

Левадія – Курессаре – 1:0

Гол: Сафронов, 19

Вилучення: Сафронов, 41 – Лукка, 68

Кравець допоміг Луго відібрати очки у лідера – українець став одним із найкращих гравців матчу

У першому турі Мейстріліги таллінська Левадія приймала команду Курессаре з однойменного міста. У складі господарів на поле вийшли одразу чотири українці: захисники Зураб Очігава та Олександр Сафронов, півзахисник Юрій Ткачук та нападник Юрій Коломоєць.

Героєм матчу, як в прямому, так і в переносному значенні, став наш чемпіон світу U-20 Олександр Сафронов. Він на 19-й хвилині матчу скористався пасом Ткачука і забив, як виявилось, переможний для своєї команди гол. Згодом 20-річний захисник отримав необов’язкову жовту картку, а під кінець першого тайму побачив перед собою другий гірчичник і, як наслідок, залишив Левадію у меншості.

В середині другої сорокап’ятихвилинки арбітр склади зрівняв, показавши півзахиснику Курессаре Марко Луцці пряму червону картку. Господарі довели гру до перемоги і здобули перші три очки у сезоні.

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