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Садовий: Карпати усіх нас з вами переживуть, не хвилюйтеся – все буде добре

22:18 137 Читать на русском
Садовий: Карпати усіх нас з вами переживуть, не хвилюйтеся – все буде добре
Андрій Садовий / Фото з відкритих джерел

Мер Львова Андрій Садовий прокоментував підсумки засідання Львівської міськради щодо питання Карпат та запевнив, що існуванню клубу нічого не загрожує.

"Мене не було на пленарному засіданні міської ради у другій половині дня, бо як міський голова я мушу займатися всім містом. Я дивився, хто як голосував, і мені прикро, що ситуацію збаламутили. "Самопоміч" дала найбільше голосів, але не всі були присутні, бо питання вирішувалось після обіду, коли явка не така велика. На наступному пленарному засіданні я наполягатиму, щоб це питання розглядалось одне з перших, поки всі депутати в залі.

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Я б не робив з цього такої великої проблеми: стадіон є, Карпати ним користуються, політичне рішення про закріплення за ними ділянки є. Депутати просто хвилюються, може, перед виборами мають якісь інші свої орієнтації. Карпати є і будуть.

Можливо, Козловський має приватні кошти, то нехай бере клуб під свою опіку. Міськрада повинна займатися всіма видами спорту. У нас немає таких великих можливостей, щоб фінансувати приватні футбольні клуби чи брати їх на баланс. Ми підтримуємо дитячий футбол, маємо за підсумками минулого року 30 міських кубків – це дуже великі кошти, які ми фінансуємо, ремонтуємо стадіони біля шкіл. Бути власником футбольного клубу – не функція міської влади. Карпати усіх нас з вами переживуть, не хвилюйтеся – все буде добре", – підкреслив Садовий у коментарі ФутболNEWS.

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