"У Прем’єр-лізі раніше скептично ставилися до того ж Колоса чи Олімпіка, однак чемпіонат стає цікавішим. Те ж саме і у Першій лізі – тут пішли одні команди, зайшли нові, залишились старі з новими амбіціями. І сьогодні ми бачимо, яка щільність та непоступливість у нас в турнірній таблиці. Я би не став виділяти якогось фаворита – є шість-сім команд більш-менш однакового рівня, які ставлять перед собою завдання.

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Так, дійсно, ми доволі успішно зіграли з лідерами чемпіонату, а там, де просто повинні були брати три очки (це показує і якість гри, і її післяматчева розшифровка), ми виграти не змогли. Нам потрібно над цим працювати, і в таких іграх клас гравця та індивідуальна майстерність, недооцінка суперника – все це також має значення. Найголовніше, що у нас вже є взаєморозуміння – ми повірили в команду, команда повірила в нас, і ці моменти повинні вплинути на майбутнє команди, і, звісно ж, на результат", – цитує Сачка офіційний сайт Волині.

Нагадаємо, луцька команда пішла на зимову паузу на 7 сходинці турнірної таблиці, набравши 24 очки. Від лідера Першої ліги – Агробізнеса – її відділяє 7 пунктів.

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