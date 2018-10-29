Сачко: Іноземний контингент показує, як потрібно вболівати

Головний тренер Ворскли Василь Сачко поділився враженнями після матчу 13-го туру УПЛ проти Олімпіка.

"Якість гри забудеться, а результат залишиться. Сьогодні складно порівняти ступінь готовності і ступінь втоми. Так, ми почали перший тайм не так, як хотіли. Створили собі проблеми, спасибі Даллку. Сьогодні Даллку перевірив пильність Ворскли.

Ворскла – Олімпік – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Але другий тайм показав, що у нас є ресурси і сили. Ми виглядали непогано, працювали з подвійною віддачею. Я дуже радий, що ми виграли цю гру.

Ми розуміли, що буде дуже важка гра. Що б не говорили про Олімпік, зміну тренера, але в їхньому складі хороші футболісти. Я подивився на їхню лавку для запасних, там теж хороші футболісти. Ми виграли у хорошої команди.

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Кобахідзе проходить реабілітацію, а Артур сьогодні був. У нас вся команда присутня після матчу в роздягальні. У нас цілісний колектив. До кінця року Кобахідзе випав.

Я б ще хотів сказати, що ми грали для справжніх уболівальників, які нас підтримують завжди. Я і про іноземний контингент говорю. Вони показують, як потрібно вболівати. Це позитивна енергетика, яка потрібна команді. Я вдячний всім, хто в нас вірить", – цитує Сачка офіційний сайт Олімпіка.