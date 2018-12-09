Сачко: Ворскла приміряла на себе важку шкуру

Головний тренер Ворскли Василь Сачко прокоментував виступи команди в сезоні 2018/19.

"Мені не подобається слово "проблема". Є свої певні труднощі, як і у Чорноморця, як і в будь-який іншій команді. Не хочу пов'язувати це з якимись моментами. Це наша внутрішня справа. Ми грали в трьох турнірах: Кубок, чемпіонат України та Ліга Європи.

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Якщо порівнювати з попереднім сезоном, ми на сьогоднішній день набрали, можу помилятися, мінус одне очко. Тобто ми йдемо за планом, як в минулому році. Ми на ділі приміряли на себе важку шкуру.

Ми грали в Лізі Європи, матчі йшли через два на третій, розуміли, що кожна гра для нас важлива. Розуміли, що для нас не менш важливі зустрічі внутрішнього чемпіонату, з такими командами, як Чорноморець, Олександрія, Маріуполь та інші.

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Ми показували теж непоганий футбол і зобов'язані були вигравати, але десь щось не спрацювало. Керівники клубу зробили все можливе, щоб Ліга Європи пройшла саме в Полтаві, щоб в Полтаву приїхали такі команди, як Спортінг, Карабах", – цитує Сачка офіційний сайт Чорноморця.