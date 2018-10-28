toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Сачко: У Ворскли не все виходило в матчі з Карабахом

25 жовтня 23:20 379 Читать на русском
Сачко: У Ворскли не все виходило в матчі з Карабахом
Василь Сачко / фото: azerisport.com

Головний тренер полтавської Ворскли Василь Сачко прокоментував перемогу в матчі 3-го туру групи E Ліги Європи з Карабахом.

"Перед грою я говорив, що Карабах є дуже сильною командою. І після гри я підтверджую свої слова. У нас не все виходило в першому таймі. Зокрема, ми не могли втекти в контратаку. Але головне – результат, з чим я вітаю наших уболівальників.

Карабах – Ворскла – 0:1 – відео гола та огляд матчу

У нас вибули через травми кілька провідних гравців, технічних і креативних в атаці. Те, що ми не могли зробити в матчі зі Спортінгом, думаю, вдалося сьогодні. Хотілося б зіграти краще в атаці. Радий за свою команду.

У нас сьогодні грав 18-річний хлопець. Ризикували і експериментували зі складом. Але я чекав більшого в ігровому плані від своєї команди. Ми граємо на три фронти. У нас немає такої лавки запасних, яка потрібна. Будемо намагатися й надалі набирати очки", – цитує Сачка azerisport.com.

Ліга Європи: Ворскла мінімально здолала Карабах – провал у першому таймі, джокер від Сачка та виплата боргу Фортуною

Ліга Європи3 турРеспубліканський стадіон імені Тофіка Бахрамова (Баку)

Карабах - Ворскла: Четвер 25 жовтня 2018

Карабах
Матч завершено
0 : 1
Ворскла
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ворскла Ворскла Ліга Європи Карабах - Ворскла Василь Сачко Василь Сачко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
27
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук