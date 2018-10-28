Сачко: У Ворскли не все виходило в матчі з Карабахом

Головний тренер полтавської Ворскли Василь Сачко прокоментував перемогу в матчі 3-го туру групи E Ліги Європи з Карабахом.

"Перед грою я говорив, що Карабах є дуже сильною командою. І після гри я підтверджую свої слова. У нас не все виходило в першому таймі. Зокрема, ми не могли втекти в контратаку. Але головне – результат, з чим я вітаю наших уболівальників.

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У нас вибули через травми кілька провідних гравців, технічних і креативних в атаці. Те, що ми не могли зробити в матчі зі Спортінгом, думаю, вдалося сьогодні. Хотілося б зіграти краще в атаці. Радий за свою команду.

У нас сьогодні грав 18-річний хлопець. Ризикували і експериментували зі складом. Але я чекав більшого в ігровому плані від своєї команди. Ми граємо на три фронти. У нас немає такої лавки запасних, яка потрібна. Будемо намагатися й надалі набирати очки", – цитує Сачка azerisport.com.

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