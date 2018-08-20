Сачко: У Лізі Європи хочемо зіграти з Челсі або Міланом

Головний тренер Ворскли Василь Сачко прокоментував вольову перемогу над Маріуполем (2:1).

"Настрій чудовий, і в роздягальні теж. Це була вольова, непроста перемога. Дуже радий саме такій звитязі.

Ворскла – Маріуполь – 2:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

Ми не зовсім вдало стартували, але було чотири виїзні гри, в тому числі з Шахтарем і Динамо. Наш лазарет порожніє: Сапай в строю, Одарюк на підході, Сергійчук. Кулач сьогодні догравав з вибитим плечем, за це теж треба любити футбол.

Я хотів би у Лізі Європи Челсі і Мілан. Хочу, щоб закрились усі питання по стадіону, щоб грати тут. Сподіваюся, потрапимо на хороші сильні команди, щоб перевірити себе на їх фоні", – цитує Сачка видання sportarena.

Ворскла дотиснула Маріуполь завдяки автоголу і піднялась на 4 сходинки