Сачко: Треба підсилюватись, щоб грати в Лізі Європи і ставити серйозні завдання

Головний тренер Ворскли Василь Сачко прокоментував поразку від Олександрії у 17 турі УПЛ.

"Це була стратегічно важлива гра, ми налаштовували хлопців на перемогу. Турнірне становище говорило про те, що сьогодні ми не мали права програвати в домашній грі. На жаль, ми не досягли перемоги.

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Думаю, ми показали непогану гру, створили моменти. У нас працювали і фланги, і середина поля. Однак в деяких епізодах нам не щастило. Що можна говорити після таких матчів? Потрібно забивати. Однак бувають такі поразки, після яких не соромно.

П'ятиматчева серія без голів? Погано, коли не виходить створювати моменти. Сьогодні ж я задоволений бажанням, прагненням і ставленням до гри. Ми створювали чимало моментів.

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Нам потрібно підсилюватися, щоб грати в Лізі Європи, щоб ставити серйозні завдання. Думаю, найближчим часом відбудеться зустріч з керівниками. Команді потрібні корегування", – цитує Сачка сайт телеканалів "Футбол 1/2".