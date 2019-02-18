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Сачко: Шкода, що Кулач пішов, але ми не можемо залежати від одного гравця

08:25 220 Читать на русском
Сачко: Шкода, що Кулач пішов, але ми не можемо залежати від одного гравця
Владислав Кулач / Фото: соцмережі

Наставник Ворскли Василь Сачко прокоментував відхід з команди форварда Владислава Кулача.

"Відхід Кулача? Так, це для нас втрата. За моделлю і за стилем гри він вписався в наші тактичні схеми і вимоги.

Кулач офіційно став гравцем Олександрії

Шкода, що він пішов, але ми теж не можемо залежати від одного гравця.

Є у нас проблеми в атаці. Кулач з тих футболістів, які грали гостро", – сказав Сачко в ефірі програми "Великий футбол".

Нагадаємо, що у неділю, 24 лютого, Ворскла прийме Карпати у рамках 19 туру УПЛ.

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Україна19 тур

Ворскла - Карпати: Неділя 24 лютого 2019

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Ворскла - Карпати Василь Сачко Василь Сачко Владислав Кулач Владислав Кулач Ворскла Ворскла
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