Сачко: Шарпар захворів, а ситуація з Кулачем ще незрозуміла

Наставник полтавської Ворскли Василь Сачко прокоментував ситуацію щодо В'ячеслава Шарпара, який не прибув у розташування команди, та Владислава Кулача.

"Лікар повідомив, що всі травмовані гравці вже здорові і можуть працювати, крім Дмитра Кравченка, якому лише кілька днів тому зняли гіпс.

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В’ячеслав Шарпар не зміг сьогодні приїхати через проблеми зі здоров’ям. Він приєднається до команди через день-два. Що стосується Михайла Сергійчука, на даний момент у нього закінчився термін дії контракту, але ми з ним ще не попрощалися, принаймні особисто я з ним ще не говорив. Хай там що, ми маємо бодай потиснути один одному руки. Щодо Владислава Кулача, з ним ситуація поки не ясна. У нього ще триває договір оренди з Ворсклою, але прямо зараз я не готовий сказати, чи залишиться він у команді", – сказав Сачко у коментарі порталу Полтавщина Спорт.

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