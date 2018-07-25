Сачко: Провину за поразку беру на себе

Керманич полтавської Ворскли Василь Сачко поділився емоціями від поєдинку 1-го туру УПЛ проти київського Динамо (0:1).

Головний тренер Ворскли Василь Сачко вважає, що навіть в матчах проти Динамо гравці не мають допускати такі помилки, та не виключив підсилення команди перед Лігою Європи.

"Гарний стадіон, прекрасна якість поля, незважаючи на дощ. Шкода, що не було вболівальників. Все-таки футбол для вболівальників.

Динамо мінімально переграло Ворсклу

Що стосується самого матчу, то ми сьогодні стартували. Була перша офіційна гра. Налаштовувалися на важкий матч. Хлопці старалися, створювали якісь моменти. Але вони мали витискати максимум з тих стандартів, які сьогодні створювали.

Трохи прикро програвати, навіть з урахуванням того, що це київське Динамо, та допускати ті помилки, які мали місце. Не має права футболіст допускати такі помилки. Я нікого не хочу звинувачувати в поразці. Я беру провину на себе. Але не можна в матчі з такою командою самим собі забивати гол. А щоб не програвати – треба забивати, в атаці хотілося б трохи більшого.

Динамо – Ворскла – 1:0 – відео гола і огляд матчу

Чи будемо підсилюватися перед стартом Ліги Європи? Так, процес іде, ведемо перемовини. Комплектація команди не закінчена. Ми з керівництвом клубу розмовляємо, вони знають про наші прохання та побажання, і роблять все можливе, щоб найближчим часом з'явилися один-два футболісти, якісних. Вони можуть бути з закордону", – сказав він на прес-конференції після матчу з Динамо.

Нагадаємо, що полтавці мінімально програли на виїзді Динамо. Гол у власні ворота після помилки кіпера забив Ардін Даллку.