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Сачко: Перед кожним тренуванням легіонери Ворскли вчать по три нових слова

17:59 39 Читать на русском
Сачко: Перед кожним тренуванням легіонери Ворскли вчать по три нових слова
Василь Сачко / фото із соцмереж

Головний тренер Ворскли Василь Сачко розповів про те, як проходить адаптація в полтавській команді легіонерів.

"Перед кожним тренуванням кожен з легіонерів виходить і каже три нових слова. Їх потрібно не тільки сказати, але і знати їх значення. Намагаємося, щоб ці слова були на футбольну тему.

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Хлопці нормально це сприйняли, це подобається всім футболістам. З одного боку – піднімає настрій, але тут є користь, хлопці швидше адаптуються", – сказав Сачко в ефірі телеканалу Футбол.

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Ворскла Ворскла Василь Сачко Василь Сачко Ворскла - Карабах
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