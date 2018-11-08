Сачко: Перед кожним тренуванням легіонери Ворскли вчать по три нових слова

Головний тренер Ворскли Василь Сачко розповів про те, як проходить адаптація в полтавській команді легіонерів.

"Перед кожним тренуванням кожен з легіонерів виходить і каже три нових слова. Їх потрібно не тільки сказати, але і знати їх значення. Намагаємося, щоб ці слова були на футбольну тему.

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Хлопці нормально це сприйняли, це подобається всім футболістам. З одного боку – піднімає настрій, але тут є користь, хлопці швидше адаптуються", – сказав Сачко в ефірі телеканалу Футбол.

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