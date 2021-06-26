Сачко офіційно покинув Волинь
26 червня 13:57 - Читать на русском
Представник Першої ліги залишився без головного тренера.
Головний тренер Волині Василь Сачко більше не тренуватиме "хрестоносців", повідомляє офіційний сайт луцької команди.
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Термін дії контракту 46-річного керманича з клубом завершився і сторони за обопільною згодою вирішили не продовжувати співпрацю.
Нагадаємо, Сачко очолив Волинь 19 серпня 2020 року. За підсумками минулого сезону його підопічні посіли у турнірній таблиці Першої ліги сьому сходинку, набравши 46 очок.
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