Головний тренер Волині Василь Сачко більше не тренуватиме "хрестоносців", повідомляє офіційний сайт луцької команди.

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Термін дії контракту 46-річного керманича з клубом завершився і сторони за обопільною згодою вирішили не продовжувати співпрацю.

Нагадаємо, Сачко очолив Волинь 19 серпня 2020 року. За підсумками минулого сезону його підопічні посіли у турнірній таблиці Першої ліги сьому сходинку, набравши 46 очок.

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