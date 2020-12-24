"По-перше, я вдома, де у мене багато друзів та величезна підтримка. Я розумію свою відповідальність – я також живу в цьому місті та ходжу цими ж вулицями, і це хочеться робити спокійно, радіючи за успіхи своєї команди. Коли постало питання мого призначення, я собі поставив запитання – а хто, як не я?

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В житті дуже важливо, щоб був стимул. Мені дуже цікаво тут працювати, дуже цікаво спілкуватися і з молодими хлопцями, які хочуть чогось досягнути – а з ними доводиться говорити не лише про футбол, а й про життя. У нас є ввічливі хлопці, а є трохи розбещені, "піжони". Я не люблю такої поведінки і не можу не казати про це.

Колись Віталій Кварцяний мені казав – мовляв, ти в житті повинен бути чемним, а на полі ти повинен бути бандитом, нікому не поступатися і доводити своє "я"! Тому зараз – кожна виграна гра, стратегічно важлива перемога – це і є мій стимул. І зараз ми з тренерським штабом зробимо все від нас залежне, аби поставлені перед нами завдання виконати", – цитує Сачка офіційний сайт Волині.

Зауважимо, на зимову паузу Першої ліги Волинь пішла сьомою, відстаючи від першої сходинки на 7 пунктів.

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