Сачко: Динамо все ще лідер і бренд УПЛ, але нічия була б справедливою

Головний тренер Ворскли Василь Сачко поділився враженнями після поразки у матчі проти київського Динамо (0:1).

"Не можу в чомусь дорікати хлопців. Десь нам не пощастило. Динамо як і раніше лідер нашого чемпіонату і бренд. Якби ми забили, нічийний результат був би справедливим.

Пропущений м'яч? Важко щось коментувати. Ми не повинні пропускати такі голи. В середині поля був фол на нашому гравцеві, поки розбиралися, кияни провели атаку і забили. Ми просто втратили концентрацію і недопрацювали. Але у нас були свої моменти.

Ворскла – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Спочатку ми грали обережно, але потім все вирівнялося. Після перерви Кулач і Коломоєць могли зрівняти рахунок, але не вийшло. Грали так, як нам дозволяв суперник. Просто не вийшло забити. Сьогодні нам би знадобилися Кравченко, Кобахідзе і Артур. З ними ми б по-іншому будували тактику і грали сміливіше", – сказав Сачко в ефірі каналу Футбол 2.

Після цієї поразки Ворскла залишається на 4-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи в активі 18 очок.

Динамо мінімально обіграло Ворсклу – переможна серія киян у чемпіонаті триває 5 матчів