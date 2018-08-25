Сачко: Деяким хлопцям потрібно задуматися, хто не хоче, нехай закінчує з футболом

Наставник Ворскли Василь Сачко прокоментував поразку своєї команди у матчі проти Олександрії (0:2).

"За що боролися – на те й напоролися. Знали, що буде важка гра, дивилися стандарти, розповідали дітям, як діяти, просили. Але сьогодні я не впізнав команду. Шкода, що тільки три заміни, хотілося поміняти півкоманди. Ми зовсім про інше домовлялись, хтось мабуть не зрозумів, що від них вимагається. Пропустили два м'ячі – гра була зроблена і було важко її переламати. Деяким хлопцям потрібно задуматися – так в футбол грати не можна. Хто не хоче, нехай закінчує з футболом.

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Я знаю можливості багатьох хлопців і вони грають нижче цього рівня.Не хочу переходити на особистості, але оборона з перших хвилин показала себе невпевнено. Багато досвідчених хлопців, які повинні бути лідерами на полі, але сьогодні я їх не побачив.

Ми погано почали чемпіонат, але я вірю, що все можна виправити, шкода втраченого часу. У цьому винен клуб і тренерський штаб. Винен завжди головний тренер", – розповів Сачко телеканалу Футбол.

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