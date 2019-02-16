Сачко: Через погоду в Туреччині довелося змінювати тренувальний процес

Наставник полтавської Ворскли Василь Сачко поділився враженнями від другого зимового збору.

"Працювали ми непогано. Зібралися в Полтаві, провели тижневий цикл, пройшли медобстеження. У зв'язку з погодними умовами в Туреччині (була велика кількість опадів) довелося тренувальний процес міняти.

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Це не позначилося на підготовці, але кілька тренувань проводили на піску, поля були закриті. В цілому це не завадило підготуватися до чемпіонату, ми вдячні хлопцям, які наполегливо працювали.

З нами на зборах був склад U-21, багатьох хлопців залучали до тренувань із першою командою. У багатьох гравців є потенціал", – сказав Сачко в ефірі "Футбол News".

Вже 24 лютого Ворскла прийме львівські Карпати у рамках 19 туру УПЛ.