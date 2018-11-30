Сачко після розгрому від Арсенала: У Полтави забрали гру десятиліття

Головний тренер Ворскли Василь Сачко поділився враженнями від поразки своєї команди в матчі проти Арсенала (0:3).

"Я вдячний кожному полтавцю, який приїхав до Києва. Вдячний кожному жителю України, який приїхав сюди не тільки побачити Арсенал, а й підтримати Ворсклу.

Ворскла – Арсенал – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Ми хотіли, щоб хлопці грали агресивніше попереду. Але швидкий гол, потім спірний пенальті, і гра в першому таймі була зроблена. Програючи 0:3 такій команді, як Арсенал, складно врятувати матч.

Зміна місця проведення матчу? У Полтави забрали гру десятиліття. Такі сильні клуби до нас ще не приїжджали. Було витрачено багато коштів для того, щоб гідно зустріти Арсенал. Безумовно це вплинуло на команду. Вчора пізно приїхали до Києва і перебуваючи всередині команди ...



Важко налаштовувати гравців. Ми хотіли зачепитися за очки, хотіли перемагати, але Арсенал був вищий за рівнем, тому важко було це зробити. За добу все перевернулося. Не хочу зараз виправдовуватися, але місто багато втратило. Тисячі людей хотіли побачити цей матч, але вони, на жаль, не доїхали. Гадаю, у Полтаві Ворскла продемонструвала б крашу гру", – цитує Сачка Sport.ua.

Ворскла розгромно поступилась резервному складу Арсенала та втратила шанси на вихід з групи Ліги Європи