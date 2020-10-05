"Гірники" не можуть знайти свою гру. Марлос і Тайсон продовжують носитися з м'ячем по полю, а гостроти немає. До того ж, проти оборони Десни такий футбол неефективний.

Каштру взяв на себе відповідальність за провальну гру Шахтаря в обороні в матчі з Десною

Бракує Ісмаїлі – його гострих передач з лівого флангу. Зараз ось Мораєс не забиває. А чому? Тому що він зазвичай завершував точними ударами флангові простріли. А де вони? Їх у Шахтаря просто немає! Оборона – це справжня біда Шахтаря. Бразильці тільки вдають, що захищаються, і їх легко можна пройти, що і продемонстрували футболісти Десни. Щось тренерському штабу Шахтаря потрібно робити.

Не вистачало в опорній зоні Степаненка, який вийшов після перерви, але він один – не панацея від біди. Я давно говорив, що Шахтарю потрібен рухливий, технічний центральний захисник, але... Загалом, гранди очки втратили, значить, буде цікавіше в УПЛ", – цитує Йожефа Сабо Команда 1.

Нагадаємо, Шахтар зіграв внічию у матчі з Десною (2:2) та після 5-го туру посідає четверту сходинку у турнірній таблиці УПЛ.

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