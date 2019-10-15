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Україна – Португалія: Сабо знайшов виправдання суперечливим рішенням арбітра

17:37 3066 Читать на русском
Україна – Португалія: Сабо знайшов виправдання суперечливим рішенням арбітра
Етоні Тейлор / Сайт АПЛ

Колишній тренер київського Динамо Йожеф Сабо високо оцінив роботу рефері Ентоні Тейлора на матчі Україна – Португалія.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

"У моменті з пенальті був рух тіла до м'яча, і він відразу вказав на точку. Рефері відсудив чесно, ніяких питань.

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Повтор показав, що Степаненко зіграв рукою, а не м'яч потрапив в руку. Він всім корпусом кинувся під удар. Щодо жовтої – якби у нас так судили, було б нормально, якщо один ставить пенальті в такій ситуації, інший – ні. Один дає жовту, інший – не дає", – сказав Сабо в коментарі 1927.kiev.

Нагадаємо, матч обслуговував Ентоні Тейлор. Помилки англійця не завадили Україні здобути перемогу над португальцями, яка забезпечила перше місце групи В і прямий вихід в основну стадію Євро-2020.

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Теги
Євро-2020 Україна - Португалія Україна Україна Йожеф Сабо Арбітри
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