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Сабо зізнався, що йому імпонує гра Динамо

00:05 374 Читать на русском
Сабо зізнався, що йому імпонує гра Динамо
Динамо / Соцмережі

Колишній наставник Динамо Йожеф Сабо оцінив гру киян на початку другої частини сезону.

"У весняній частині чемпіонату мені імпонує гра Динамо, команда добре підготовлена ​​функціонально, командна гра на пристойному рівні, гравці додали в індивідуальній майстерності, радує результативність.

Сабо: У Динамо нуль шансів пройти Челсі

Втрата Вербіча позначиться на грі, особливо в матчі Ліги Європи проти Челсі, але впевнений, що Олександр Хацкевич вирішить цю проблему.

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Думаю, на позитивний результат Десні у матчі з Динамо розраховувати не варто, погодьтеся, що кожне очко для киян зараз на вагу золота в непростій боротьбі за успішний виступ в чемпіонаті України. Перемогу в Чернігові кияни не втратять", – цитує Сабо Footboom.com.

Теги
Динамо Динамо Десна Десна Йожеф Сабо
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