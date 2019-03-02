Сабо зізнався, що йому імпонує гра Динамо

Колишній наставник Динамо Йожеф Сабо оцінив гру киян на початку другої частини сезону.

"У весняній частині чемпіонату мені імпонує гра Динамо, команда добре підготовлена ​​функціонально, командна гра на пристойному рівні, гравці додали в індивідуальній майстерності, радує результативність.

Сабо: У Динамо нуль шансів пройти Челсі

Втрата Вербіча позначиться на грі, особливо в матчі Ліги Європи проти Челсі, але впевнений, що Олександр Хацкевич вирішить цю проблему.

Зоря оштрафувала своїх гравців після нищівної поразки від Динамо

Думаю, на позитивний результат Десні у матчі з Динамо розраховувати не варто, погодьтеся, що кожне очко для киян зараз на вагу золота в непростій боротьбі за успішний виступ в чемпіонаті України. Перемогу в Чернігові кияни не втратять", – цитує Сабо Footboom.com.