"Рівень футболу в Європі і світі знизився. Вже такі маленькі країни, як Кіпр, Люксембург, Мальта, Андорра виросли. Якщо раніше ми їхали до них і перемагали, то сьогодні не можна виходити і закидувати їх шапками.

Україна – Казахстан: Шевченко планує випустити дебютанта на матч відбору ЧС-2022

У збірної Казахстану новий тренер, будується команда. Звичайно, вони будуть грати тільки від оборони. Треба боятися тільки контратак, серйозно підготуватися, виходити з перших хвилин, включити швидкість і якомога швидше забивати", – цитує Сабо сайт ТК Футбол.

Зауважимо, матч Україна – Казахстан відбудеться вже сьогодні. Стартовий свисток на НСК Олімпійський пролунає о 21:45.

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