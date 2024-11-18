"До матчу я прогнозував, що ми швидше за все програємо. Чому саме так? Я прекрасно знаю, що в Грузії грати завжди важко – місцеві вболівальники гаряче підтримують своїх спортсменів.

"Через сезон опуститься в другу команду Роми й ганятиме в аматорах": Кварцяний розніс Довбика за беззубу гру з Грузією

Наступний фактор – це рівень гравців, а в Грузії він трохи вищий. Загалом, Україна показала гідну гру, мені вона сподобалася. Хочу похвалити Реброва, він – молодець, оскільки вибрав оптимальний план на гру, зробивши акцент на контратакувальних діях.

Саме після контратаки наша збірна змогла забити, а потім віддала володіння. Футболісти теж молодці, вони билися і старалися, могло навіть пощастити в останні хвилини матчу, але тоді результат багато хто назвав би несправедливим", – сказав Сабо в ефірі YouTube-каналу Футбол 2.0.

Нагадаємо, раніше 84-річний фахівець прогнозував поразку збірній України й Реброву навіть довелось реагувати на слова старшого колеги.

"Час робити акцент на атаку": форвард Динамо 80-х – про позитив від Грузії, ефективність Мудрика і два серця Хвічі