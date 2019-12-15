Сабо засумнівався у шансах Динамо втриматися у топ-6 УПЛ

Колишній керманич київського Динамо та збірної України, а нині – експерт каналів "Футбол" Йожеф Сабо знову відзначився контроверсійним твердженням щодо перспектив вітчизняного гранда. У неділю "біло-сині" протистоятимуть чернігівській Десні.

"Гра очікується непростою. У Десни хороший склад, гра на рівні, хороша тренувальна програма, немає провалів.

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Тим більше, тренер у Десни досвідчений – багато бачив і тренував. Словом, команда рівно йде, а Динамо з такою грою аби в шістці залишилося. Все може бути. Якщо програємо ще кілька матчів і у верхню шістку команд можемо не потрапити.



Тому, будемо надіятися, що команда здобуде перемогу в цій грі. Вона зараз дуже потрібна", – цитує 79-річного фахівця 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, раніше Йожеф Сабо знищив Динамо за провальну комплектацію команди. У неділю, 15 грудня, кияни зіграють проти Десни в Чернігові. Переможець дуелі піде на зимову перерву на 2-му місці Прем'єр-ліги.

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