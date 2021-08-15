"Не думаю, що потрібен іноземець. Ось Де Дзербі прийшов у Шахтар, у нього час був, збори, але він досі не розібрався з командою, з футболістами, з ким він буде грати і який у нас тут футбол.

Екс-асистент Шевченка може увійти у новий тренерський штаб збірної України

Поки Роберто ще вивчає, придивляється. А чемпіонат у нас особливий, багато буде таких матчів, як у "гірників" з Олександрією, коли будуть автобуси", – наводит слова Сабо Meta-ratings.

Зауважимо, після того, як Сергій Ребров не зміг домовитись про дострокове розірвання контракту з Аль-Айном, медіа наступним тренером збірної України називають Олександра Петракова. Нового наставника головна команда країни мала б отримати 17 серпня.

Переможець, інноватор, дипломат. Чому роботу Андрія Шевченка у збірній України можна назвати легендарною