Сабо застерігає збірну України від підписання контракту з іноземним тренером на прикладі Де Дзербі і Шахтаря
Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо переконаний, що фахівцю з-за кордону не варто працювати з головною командою нашої країни.
"Не думаю, що потрібен іноземець. Ось Де Дзербі прийшов у Шахтар, у нього час був, збори, але він досі не розібрався з командою, з футболістами, з ким він буде грати і який у нас тут футбол.
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Поки Роберто ще вивчає, придивляється. А чемпіонат у нас особливий, багато буде таких матчів, як у "гірників" з Олександрією, коли будуть автобуси", – наводит слова Сабо Meta-ratings.
Зауважимо, після того, як Сергій Ребров не зміг домовитись про дострокове розірвання контракту з Аль-Айном, медіа наступним тренером збірної України називають Олександра Петракова. Нового наставника головна команда країни мала б отримати 17 серпня.
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