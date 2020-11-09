"У нього був коронавірус. Зараз його стан вже стабільний. У нього немає підвищеної температури, були зроблені рентгенівські знімки, зроблена КТ. Через кілька днів Сабо повернеться додому.

Сабо госпіталізували з високою температурою

Він захворів після студії на матчі Ворскла – Шахтар. Все почалося з невинної температури, потім вона піднялася, почала стрибати. Він погодився, щоб швидка його госпіталізувала. Було кілька важких днів, але зараз все вже добре", – цитує Денисова Спорт-Експрес.

Нагадаємо, легендарний екс-тренер Динамо та збірної України працює експертом на телеканалах "Футбол". Матч 7-го туру УПЛ Ворскла – Шахтар відбувся 24 жовтня і завершився внічию – 1:1.

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