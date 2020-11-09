"Сабо захворів на матчі Ворскла – Шахтар": Денисов розповів про стан здоров'я легенди Динамо після госпіталізації
Директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов розповів про стан здоров'я 80-річного Йожефа Сабо.
"У нього був коронавірус. Зараз його стан вже стабільний. У нього немає підвищеної температури, були зроблені рентгенівські знімки, зроблена КТ. Через кілька днів Сабо повернеться додому.
Сабо госпіталізували з високою температурою
Він захворів після студії на матчі Ворскла – Шахтар. Все почалося з невинної температури, потім вона піднялася, почала стрибати. Він погодився, щоб швидка його госпіталізувала. Було кілька важких днів, але зараз все вже добре", – цитує Денисова Спорт-Експрес.
Нагадаємо, легендарний екс-тренер Динамо та збірної України працює експертом на телеканалах "Футбол". Матч 7-го туру УПЛ Ворскла – Шахтар відбувся 24 жовтня і завершився внічию – 1:1.
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