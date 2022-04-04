"Все залежить від того, коли закінчиться війна, і ми їх відкинемо з нашої землі. Тоді можна почати по-справжньому розмовляти про футбол. Якщо цього не відбудеться у найближчий місяць, ми повинні будемо – як би не хотілося – визнати, що сезон не дограно і його не можна зараховувати. Це моя думка.

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Так, є компетентні люди, організації, треба сідати та думати. Але… Скільки людей загинуло! Скільки міст зруйновано! Як можна в такій ситуації думати – буде чемпіон, не буде тощо? Щодо єврокубків наступного сезону... Я навіть не знаю, як ми там виступатимемо. Безліч футболістів поїхали. Найближчими роками рівень футболу у нас буде дуже низьким.

Можливо, продуктивніше сконцентруватиметься на наступному сезоні. Замислюючись, зокрема, у яких регіонах взагалі реально проводитиме футбольні матчі", – поділився Сабо у коментарі Fanday.

Нагадаємо, після 18-ти зіграних турів УПЛ Динамо відстає від Шахтаря на 2 очки. Повідомлялося, що клуби розглядають два варіанти завершення сезону – за підсумками 18-ти турів, або ж першого кола (тоді команда Мірчі Луческу лідирувала в турнірній таблиці).

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