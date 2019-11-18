Сабо: Я бачу збірну України в трійці найкращих команд Європи

Колишній наставник збірної України Йожеф Сабо з оптимізмом чекає виступу підопічних Андрія Шевченка на Євро-2020.

"Серби боялися українців, оскільки після своїх забитих м'ячів сідали в оборону, але це не заважало "синьо-жовтим" створювати моменти. Вважаю, що господарям не вистачало свіжості, яка була у суперника. Гол у компенсований час є тому підтвердженням. Підопічні Андрія Шевченка не відходили від свого плану, пресингували суперника. Команда грає в сучасний футбол.

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Вражають дії Руслана Малиновського, який не б'є м'яч куди попало. Діє, як зрілий майстер, і йому ще є, куди рости. А якби були ще й Зінченко з Марлосом? Це не в докір тим, хто грав з Сербією, я говорю про те, що це ще більше додає потенціалу збірній України.

Сидорчук непогано виконав свою місію. Думаю, Ярмоленко наближається до своїх оптимальних кондицій, та й багато інших хлопців провели непоганий матч. Яремчук зростає, знаходить свої моменти набагато частіше. Сподіваюся, і Бєсєдін, після довгого простою через травму вже наблизився до найкращої форми.

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Так, ми у топ-групі при жеребкуванні. Але фінальна частина, це далеко не відбірний турнір, тут все набагато серйозніше. Чи не буде сенсацією, якщо хтось з третього кошика обіграє, здавалося б, фаворита... Я не візьмуся сказати, в якому стані збірна України підійде до континентальної першості, але на сьогоднішній день я бачу її в трійці найкращих європейських команд", – цитує Сабо Команда 1.