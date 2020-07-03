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Сабо: Все може змінитись, якщо Динамо обіграє Шахтар

3 липня 22:20 - Читать на русском
Сабо: Все може змінитись, якщо Динамо обіграє Шахтар
Динамо – Шахтар / Фк Динамо Київ

Екс-тренер Динамо та збірної України, а нині телеексперт, Йожеф Сабо поділився очікуваннями від протистояння Динамо та Шахтаря у матчі 29-го туру УПЛ.

 

"Коронавірус зіграв погану роль у підготовці команд, адже, погодьтесь, тренуватися у домашніх умовах, або у не повних складах на базі – це зовсім не те, що необхідно гравцям і тренерському штабу.

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У Динамо, наприклад, кульгають дії у захисті. Та й гра півзахисників – де традиційно зібрані лідери – теж залишає бажати кращого. Про напад навіть говорити не хочеться. Не розумію, навіщо запрошувати легіонерів, якщо вони не кращі за наших хлопців?

Шахтар достроково став чемпіоном, але киянам від цього навряд чи буде легше. "Гірники" навіть не основним складом гратимуть на перемогу. Олексію Михайличенку необхідно вирішувати як тактичні завдання, так і кадрові проблеми складу. Після невдалого виїзду до Чернігова психологічний стан "біло-синіх" також знаходиться не на висоті. Але все можна змінити, якщо вони обіграють Шахтар. Кияни ведуть боротьбу за друге місце і викладуться на всі сто", – сказав Сабо у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, матч 29-го туру чемпіонату України між Динамо і Шахтарем відбудеться 4 липня на столичному НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:30.

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Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Динамо - Шахтар Йожеф Сабо
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