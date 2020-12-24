"35-36 років – це вік, коли потрібно вже на пенсію іти, а не грати. Думаю, такі футболісти вже відіграли своє. Знаю Мілевського. Коли він був молодим, добре грав, але паралельно ще дечим займався. Дай Боже, щоб він молоді давав хороший приклад.

Президент Миная прокоментував підписання Мілевського

Чи допоможе Мілевський Минаю? Важке питання. У Василя Кобіна команда, що не претендує ні на медалі, ні на Лігу Європи. Середняк чемпіонату. Весна покаже, чи допоможе він команді. Але 36 років вік, коли вже ресурс футболіста вичерпаний. По собі знаю, оскільки в 32 закінчив, наївся, хоча мені в московському Динамо пропонували залишитися", – цитує Сабо Metaratings.

Нагадаємо, що Артем Мілевський підписав контракт із Минаєм на 1,5 роки. Першого зимового новачка закарпатців раніше сватали до Руха.

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