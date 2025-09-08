"Після того, як Азербайджан у стартовому матчі відбору програв Ісландії з розгромним рахунком 0:5, багато хто почав вважати, що у збірної України перемога в кишені. Але у мене якесь недобре передчуття щодо майбутнього матчу. Він точно не буде простим.

Азербайджан змінив головного тренера – можливо, гравці просто "плавили" попереднього наставника. Якщо це так, то після відходу Фернанду Сантуша атмосфера в команді може змінитися в кращу сторону. Крім того, Азербайджан грає вдома, а підтримка вболівальників завжди здатна надихнути на сміливу гру.

Не забувайте, що наша збірна провела дуже важкий матч з Францією, витратила багато сил. Плюс довгий переліт – фізичний стан виходить на перший план.

Мій прогноз? Переживаю за цю гру. Можливий будь-який результат. Не виключаю нічию, але сподіваюся, що хлопці не підведуть і все ж виграють, хоча б мінімально – 2:1", – сказав Сабо у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, дуель аутсайдерів квартету D – Азербайджану та України – відбудеться у вівторок, 9 вересня. Початок зустрічі о 19:00.

