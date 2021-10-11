Екс-тренер збірної України Йожеф Сабо вважає, що "синьо-жовті" досягли успіху у матчі з фінами через прорахунки тренерського штабу Маркку Канерви.

"Багато разів бачив гру збірної Фінляндії, але вперше бачив, що вони оберуть таку тактику – пресинг на половині поля противника. Але це не пресинг був, а напівпресинг.

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Проте наш захист розбирався дуже легко і тим самим фіни створили багато простору в середній частині поля. Наші футболісти мали перевагу.

Забито два м'ячі, а могли забити ще два. Я знав, що буде важко, але не так легко, як це давалося зараз. У поразці Фінляндії винен тренерський склад. У них абсолютно нічого не виходило, а це дало нашим футболістам свободу дії з м'ячем", – сказав Сабо у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, у матчі 7-го туру відбору ЧС-2022 збірна України на виїзді здолала фінів з рахунком 2:1. Тепер "синьо-жовті" посідають 2-ге місце в групі D, маючи у своєму активі 8 очок. Далі йдуть боснійці (6 пунктів) і фіни (5 балів).

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