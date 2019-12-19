Сабо: У Динамо залишилося лише ім'я, гри немає – це всі кажуть

Колишній наставник Динамо Йожеф Сабо розчарований грою київської команди у першій частині сезону 2019/20.

"Чи вдарив психологічно по команді невихід в плей-офф Ліги Європи з такої групи? Це катастрофа! Вибачте, але слабшої групи вже неможливо було знайти. Тільки подумати: Динамо не може обіграти вдома таких суперників. Не можуть, бо немає гри. Абсолютно. Подивимося, що буде після зимової паузи.

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Добре, якщо виграють Кубок України, тому що з такою грою... Я не вірю. Немає гри, я не бачу стилю у Динамо, який був все життя. Буде важко. Всі вважають, що в Кубку залишилося Динамо, яке має його виграти. Але у Динамо залишилося тільки ім'я, гри немає. І це не я так кажу, всі так кажуть.

Найголовніше – у команди немає гри. Чому? Тому що майстерності у багатьох футболістів немає, і не буде, тому що вони зупинилися в розвитку. Вони можуть грати за інші команди, наприклад, першої ліги, але це не рівень Динамо.

Молоді гравці не прогресують, вони як прийшли з молодіжної команди, на такому рівні і грають. Не знаю, де клуб може знайти нових виконавців. Але є ряд футболістів, які не підходять для Динамо", – передає слова Сабо Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, після 18-ти турів УПЛ кияни відстають від Шахтаря на 14 очок. Також "біло-сині" під керівництвом Олексія Михайличенка не вийшли у плей-офф Ліги Європи.

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