Сабо: В такої команди, як Динамо, не може бути стільки помилок у воротаря – це не перший такий пропущений м'яч Бойка

Колишній наставник Динамо та збірної України Йожеф Сабо прокоментував перемогу киян над Ренном в матчі 3 туру Ліги Європи 2018/19.

Динамо здобуло першу перемогу в груповому турнірі Ліги Європи 2018/19. Кияни на виїзді обіграли Ренн з рахунком 2:1. За Динамо забивали Томаш Кендзьора та Віталій Буяльський, а гості відповіли голом Греньє зі штрафного після невпевнених дій Дениса Бойка.

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"Бойко підвів, будемо так говорити. Тому що гра в першому таймі рівна була, і після такого м'яча Ренн відразу ж перехопив ініціативу, і гра пішла зовсім по-іншому. Але у мене все одно було відчуття, що кияни повинні виграти.

Взагалі це не перший такий пропущений м'яч Бойка. Якось дивно, що в кожній грі у нього є помилки. Я не хочу нікого судити, але тренерському складу треба подумати над тим, що в такої команди не може бути стільки помилок у воротаря.

Що погано – в такій команді, як Динамо Київ, дуже багато браку в передачах, в зупинках м'яча. Це недобре, це некрасиво, тому що це Динамо. Навіть французькі ЗМІ пишуть про те, що це велика команда. Тому вони повинні були показати свій клас. На жаль, на сьогоднішній день в київській команді немає таких класних футболістів, на яких можна звернути увагу. Молодь – так.

Переможний гол Динамо? Це психологічна помилка команди Ренн. Вони в більшості. Вони атакують – ми бачили, що вони не виходили зі штрафного. Момент за моментом – вони могли забити, але розслабилися. Пішли вперед, і тут же контратака, і другий м'яч. Але цього треба було очікувати, тому що киянам стільки не щастило. Вищі сили повернули два очки, будемо говорити так", – розповів Сабо в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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