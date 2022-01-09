"Супряга легко ухвалить рішення піти з Динамо? Звичайно, він хоче піти. Упевнений, йому не подобається у Динамо. Тим більше, він не грає, а лише тренується. Але від цього мало що залежить. Спочатку має надійти конкретна пропозиція, потім потрібно отримати схвалення Луческу, що йому не потрібен цей гравець. І якщо пазли зійдуться, тоді Супряга перейде до іншої команди.

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Хочу побажати Владиславу, щоби він заграв. Для цього необхідно розвивати свої сильні якості у тренувальному процесі. Як нападник, він має більше рухатися, як Роберт Лєвандовскі. Подивіться, як форвард Баварії працює на полі: досягає успіху в атаці, відходить допомагати обороні, може опинитися на флангах і в середині поля. Поляк знаходить свої моменти, аби забити. Супрязі треба вчитися", – зазначив Сабо у інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, у поточному сезоні Супряга провів за Динамо 6 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 4 млн євро.

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