"Ситуація, коли національна команда перебуває без головного тренера, а Руслан Ротань поєднує роботу в молодіжці та Олександрії з обов’язками у збірній, – ненормальна. І списувати все на війну не можна. Україна не повинна відмовлятися від чемпіонату Європи. Зрозуміло, що психологічно всім важко, але справу треба робити.

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Наскільки я знаю, це вперше в історії українського футболу, коли один тренер керує одразу трьома командами. І в молодіжній збірній, і в Олександрії Руслан Ротань щось повинен робити, це ж очевидно. Як на це знайти час, коли в тій же першій збірній потрібно було вже до 20 квітня написати план тренувань, враховуючи, що поєдинок з Англією 26-го числа... Безумовно, в національній команді є гравці, яких не потрібно в ці 5-6 днів тренувати, бо вони в тонусі, але ж гри у збірної України не було, і це сором, бо ми не Люксембург, або Андорра.

Чи варто всім чекати на Сергія Реброва? Я дуже добре ставлюся до Реброва. Він дуже працьовитий і, взагалі, просто розумник. Але, якщо він не може цього зробити, то про що ми говоримо? Я певен, якщо в клубі йому запропонують подовжити співпрацю, він погодиться. Сергій розуміє, що збірної зараз нема, і потрібен час, щоб навести лад. До того ж, Ребров нікому не давав стопроцентної обіцянки, мовляв, все – їду.

Те, що ми програли англійцям на виїзді, не страшно. Вся боротьба ще попереду, але, думаю, мало хто сумнівається, що за перші два місця в цій групі змагатимуться саме Англія з Італією. А от за третє місце збірна України спроможна поборотися. За розумної підготовки до червневих матчів відбору ми маємо шанс взяти максимум і залишити за своєю спиною Північну Македонію та Мальту. Звичайно, якби не було війни і пов'язаних з нею надзвичайних обставин, українці змогли б посунути й збірну Італії, яка наразі переживає серйозну перебудову", – сказав Сабо у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, збірна України з поразки розпочала відбір на Євро-2024, поступившись Англії з рахунком 0:2. Наступні поєдинки "синьо-жовті" проведуть влітку – 16 червня відбудеться гра з Північною Македонією, а за три дні – з Мальтою.

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