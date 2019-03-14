Сабо: У матчі з Динамо мотивація гравців Челсі зашкалюватиме

Футбольний експерт Йожеф Сабо поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Динамо.

"Динамо не дотягує до Челсі, на жаль... На матч в Лондоні вийшли десять українських хлопців, і що ми побачили? Немає майстерності, необхідної для такого рівня, що поробиш...

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Багато що буде залежати від складу, який виставить Саррі. Невідомо, чи кине тренер Челсі в бій Азара та Ігуаїна. Їхній вихід солідно ускладнить життя динамівської оборони.

Вербіч – це велика втрата, навіть з урахуванням того, що він не грав в декількох останніх матчах. Вважаю, що Вербіч – найсильніший гравець Динамо в цьому сезоні.

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Чув, що Хацкевич збирається поставити Сідклея і на матч-відповідь з Челсі. Правильно. Вважаю, що раз купили досвідченого футболіста-легіонера, значить, його треба ставити. Молодого ще можна притримати, але такого, як Сідклей, просто необхідно задіяти. Франа Соля ставили регулярно. Так і має бути. Хоча, як і раніше вважаю, що нічого особливого в грі Соля немає. Адже він вихованець Реала, звідки, якби у нього дійсно був високий клас, його б не відпустили.

Глядач, звичайно, вимагатиме від Динамо йти вперед, взяти реванш. Але, вважаю, це неможливо. Динамо – незабивна команда. Чотири м'ячі у ворота Арсенала-Київ, думаю, не береться до уваги... Челсі постарається, в першу чергу, не програти. У гостей мотивація буде зашкалювати – вони хочуть виграти Лігу Європи і потрапити таким чином в Лігу чемпіонів", – цитує Сабо Команда 1.

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