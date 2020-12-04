"Якщо Ференцварошу нарешті пощастить, він зможе пробитися в Лігу Європи. У середу я перемикав канали між двома іграми одночасно, але вважав за краще дивитися команду Реброва, оскільки він є моїм вихованцем.

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Мені шкода Сергія, тому що, якби вони не пропустили від Ювентуса на останніх секундах, у Києві їх би влаштувала нічия. У "Фраді" є недостатньо хороші для команди гравці, я маю на увазі їхнє технічне оснащення. Але й Динамо вже не та команда, якою було раніше. Кияни могли пропустити від Ювентуса п'ять або шість голів. Але на даний момент кияни фізично та технічно кращі за Ференцварош.

Матч очікується надзвичайно цікавий. У Києві всі вже давно говорять про цю гру. Так, у Динамо є хороші шанси на третє місце, але, якщо Ференцварошу нарешті пощастить, він зможе піднести сюрприз. У будь-якому випадку, я буду підтримувати команду Реброва", – сказав Сабо у коментарі виданню Nemzetisport.

Нагадаємо, вже 8 грудня у матчі між Динамо та Ференцварошем визначиться, яка з команд продовжить єврокубкову весну у Лізі Європи.

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