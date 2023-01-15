"Було багато розмов про перехід Віктора в різні клуби, але вони залишились розмовами. Писали, аби писати.

Тренер Жирони – про підписання Циганкова: "Я нічого не знаю про це"

Думаю, що перехід Циганкова в Жирону – це аби просто хоч кудись піти. Можливо, він буде там грати. По стилю гри чемпіонат йому підходить – це не Англія чи Німеччина. Там гра м'якша, можна прийняти, обробити.

Побачимо, як буде з травмами. Багато клубів його не хотіли брати саме через те, що він часто травмувався. Після частих травм Циганков втратив ту гру, яка в нього була. Тільки час покаже, як Віктор гратиме в новій команді", – цитує Сабо 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, напередодні Циганков підписав з Жироною контракт на 4 роки. Офіційно про це мають оголосити у понеділок, 16 січня.

Жирона оформила камбек з Севільєю на очах Циганкова, вирвавши перемогу на останніх хвилинах