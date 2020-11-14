"Наша збірна може виграти лише завдяки характеру. Ви ж бачите, що діється навколо: Шевченко вже вдруге поспіль не може зібрати оптимальний склад, який давав позитивний результат. У німців ключові гравці не мають проблем зі здоров'ям, тому буде важко. Все залежить від того, яку тактику обере Шевченко. Це, все-таки, Німеччина, а не Люксембург.

Екс-форвард збірної України назвав рецепт успіху "синьо-жовтих" у матчі Ліги націй проти Німеччини

Думаю, що у центрі поля зіграє наше найсильніше тріо півзахисників – Степаненко, Зінченко, Маліновський. І буде дуже важливо, щоб наша центральна вісь зіграла надійно.

Мене дуже турбує той факт, що у нас тільки один правий захисник – Юхим Конопля. Мені здається, він навряд чи впорається з креативними гравцями збірної Німеччини. Але, будемо сподіватися, що я помиляюся", – сказав Сабо у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, поєдинок Ліги націй проти Бундестіму збірна України проведе вже сьогодні, 14 листопада. Початок зустрічі о 21:45.

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