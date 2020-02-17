Сабо спрогнозував фіналіста Кубка України

Колишній тренер Динамо Йожеф Сабо вважає чвертьфінал Кубка України ключовим поєдинком для "біло-синіх".

"Для киян це єдина можливість врятувати сезон. У чемпіонаті команді Олексія Михайличенка Шахтар вже не наздогнати. З єврокубків "біло-сині" вилетіли, тому на Кубок країни динамівці поставлять все.

Сабо не вважає Динамо фаворитом у боротьбі за срібло УПЛ

А що стосується протистояння з Олександрією, то в цій парі, вважаю, буде один з фіналістів турніру", – цитує Сабо Команда 1.

Нагадаємо, динамівці розібрались з Шахтарем в 1/8 фіналу КУ. В УПЛ "гірники" лідирують, відірвавшись від киян на 14 очок.

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