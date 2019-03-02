Сабо скептично оцінює шанси Динамо в чемпіонських перегонах з Шахтарем

Екс-тренер "біло-синіх" Йожеф Сабо вважає, що киянам буде дуже складно нав'язати Шахтарю боротьбу за чемпіонство в УПЛ.

"Чемпіонські перегони? Тут гандикап Шахтаря перед Динамо пристойний, що дозволяє донеччанам почуватися комфортно.

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Якщо навіть уявити, що Динамо на другому етапі змагань двічі обіграє "гірників", це ще не дає гарантій першого місця. Тим більше, що зараз Шахтар всі сили зосередить на внутрішніх змаганнях, а у Динамо ще як мінімум дві дуелі в Лізі Європи, що теж забирає сили", – сказав Сабо для Команда№1.

Зазначимо, після 19 турів УПЛ Динамо має у активі 41 очко, що на 7 пунктів менше, аніж у Шахтаря, який є лідером чемпіонату.

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