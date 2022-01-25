"Дженоа? Не треба було Шевченку туди йти. Невже він не бачив, що в Дженоа немає гравців? Перш ніж йти працювати з якоюсь командою, потенційний кандидат на посаду головного тренера має розіслати своїх помічників, щоб ті поїхали і подивилися їхніх футболістів і доповіли йому про це.

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Я думав, що прийшовши до генуезького клубу, Андрій Шевченко домовився з керівництвом про покупку як мінімум трьох-чотирьох чи п'яти футболістів для посилення. Але нікого за нього і не купили. А команда тим часом зараз перебуває на передостанньому місці. Хоча замикаюча таблицю Салернітана має на три очки менше і гру в запасі.

Як на мене, Дженоа вже не врятується від вильоту. А щодо нового варіанту для Шевченка, про який останніми днями всі тільки й кажуть – збірної Польщі, то я не вірю. Якщо він людина розумна, то зараз нікуди не піде. Йому необхідно висидіти якийсь період, добре подумавши над тим, що зробив і навіщо, чи правильно вчинив, пішовши до Дженоа, чи неправильно. Шевченку треба відпочити. А вже потім, з новими силами та свіжим поглядом кудись поїхати", – зазанчив Сабо у коментарі meta-ratings.

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