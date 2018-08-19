Сабо: Шахтар повинен змінитись перед Лігою чемпіонів

Екс-наставник Динамо та збірної України Йожеф Сабо поділився думками щодо готовності Шахтаря перед Лігою чемпіонів.

"Можна сказати, що Шахтар легко обіграв Львів. Донеччани змінили свій стиль гри, і це стосується не тільки останнього поєдинку. Шахтар здобуває результат за рахунок контролю м'яча і майстерності.

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Ми ж знаємо Шахтар, який грає на швидкості, з переводами м'яча з флангу на фланг. Зараз же вони перемагають за рахунок контролю м'яча. Воротар десь помилився – донеччани забили м'яч, а далі вже катають.

Зовсім скоро почнеться Ліга чемпіонів, подивимося. Шахтар повинен змінитися", – сказав Сабо в ефірі каналу Футбол 1.

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