toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ХАДДЕРСФІЛД ВІТАЛІЙ ФЕДОРІВ ТРАНСФЕРИ РЕАЛ МАДРИД - ХЕТАФЕ ДЕСНА - КАРПАТИ

Сабо: Шахтар повинен змінитись перед Лігою чемпіонів

17:11 716 Читать на русском
Сабо: Шахтар повинен змінитись перед Лігою чемпіонів
Йожеф Сабо / Фото з соцмереж

Екс-наставник Динамо та збірної України Йожеф Сабо поділився думками щодо готовності Шахтаря перед Лігою чемпіонів.

"Можна сказати, що Шахтар легко обіграв Львів. Донеччани змінили свій стиль гри, і це стосується не тільки останнього поєдинку. Шахтар здобуває результат за рахунок контролю м'яча і майстерності.

Львів – Шахтар – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Ми ж знаємо Шахтар, який грає на швидкості, з переводами м'яча з флангу на фланг. Зараз же вони перемагають за рахунок контролю м'яча. Воротар десь помилився – донеччани забили м'яч, а далі вже катають.

Зовсім скоро почнеться Ліга чемпіонів, подивимося. Шахтар повинен змінитися", – сказав Сабо в ефірі каналу Футбол 1.

Динамо чи Шахтар у групі смерті Ліги чемпіонів – цілком реальний варіант: особливості кошиків для жеребкування

Україна5 тур

Львів - Шахтар: Субота 18 серпня 2018

Львів
Матч завершено
0 : 2
Шахтар
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Йожеф Сабо Львів - Шахтар Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
47
хв
Торіно
19:00
Рома
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук