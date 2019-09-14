toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДРІЯ - СК ДНІПРО-1

Сабо: Шахтар не матиме проблем проти Зорі

15:37 192 Читать на русском
Сабо: Шахтар не матиме проблем проти Зорі
Йожеф Сабо / соцмережі

Футбольний експерт Йожеф Сабо зробив свій прогноз на матч 7 туру УПЛ.

 

"Віктор Скрипник виконав уже в Зорі великий обсяг роботи. У луганців з'явилася німецька ігрова дисципліна. Але команді важко було грати в такому насиченому графіку.

"Не розумію, в який футбол хоче грати Динамо", – Сабо розкритикував "біло-синіх"

На мій погляд, Шахтар зараз на порядок вищий класом за Зорю і не зазнає проблем в цьому матчі, хоча зустріч повинна бути цікавою", – цитує Сабо Команда 1.

Матч Шахтар – Зоря відбудеться сьогодні, 14 вересня, о 17:00.

Шахтар – Зоря: анонс матчу УПЛ

blog_ava
Гусєв став на захист Михайличенка
10:58
1986
Теги
Зоря Зоря Йожеф Сабо Шахтар - Зоря Шахтар Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
хв
Манчестер Юнайтед
17:00
Лестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук