Сабо: Шахтар не матиме проблем проти Зорі

Футбольний експерт Йожеф Сабо зробив свій прогноз на матч 7 туру УПЛ.

"Віктор Скрипник виконав уже в Зорі великий обсяг роботи. У луганців з'явилася німецька ігрова дисципліна. Але команді важко було грати в такому насиченому графіку.

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На мій погляд, Шахтар зараз на порядок вищий класом за Зорю і не зазнає проблем в цьому матчі, хоча зустріч повинна бути цікавою", – цитує Сабо Команда 1.

Матч Шахтар – Зоря відбудеться сьогодні, 14 вересня, о 17:00.

Шахтар – Зоря: анонс матчу УПЛ