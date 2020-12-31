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Сабо: Шахтар багато втратив, коли не розгледів у Маліновському класного футболіста

22:18 162 Читать на русском
Сабо: Шахтар багато втратив, коли не розгледів у Маліновському класного футболіста
Руслан Маліновський / фото із соцмереж

Колишній тренер Динамо та збірної України, а нині телевізійний експерт Йожеф Сабо, підбив підсумки 2019 року для провідних українських футболістів.

"Дуже виріс в ігровому плані Маліновський. Він, безумовно, номер один. Упевнений, Руслан ще може додати. Вважаю, що Шахтар багато втратив, коли не розгледів у ньому класного і перспективного футболіста.

Динамо – головне розчарування 2019 року в єврокубках серед українських клубів, – Сабо

Також мені дуже сподобався Роман Яремчук, якого особливо хочу виділити. Він росте на очах. Зараз, звичайно, дивує той факт, що київське Динамо свого часу теж не розгледіло у ньому хорошого форварда. Крім того, згадаю Зінченка. Найкращим в 2019 році можна було б назвати його, якби не травма, яка вибила Олександра з колії.

Мені подобається гра Андрія Ярмоленка за Вест Хем. Він в АПЛ зумів підтвердити свій клас. Шкода, що втратив стільки часу і сил на відновлення після травми, але в майбутньому, впевнений, Ярмоленко ще покаже себе", – розповів Сабо в інтерв'ю Команда№1.

"Маліновський як вибух", – Руслан став символом успішного українця 2019 і вразив на всіх фронтах в Аталанті

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Теги
Українці за кордоном Збірна України Руслан Маліновський Руслан Маліновський Олександр Зінченко Олександр Зінченко Україна Україна Йожеф Сабо Роман Яремчук Роман Яремчук Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
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