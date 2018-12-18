Сабо: Шахтар – фаворит у матчах з Айнтрахтом

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо поділився своєю думкою щодо майбутнього протистояння між Шахтарем та Айнтрахтом.

"Німців Шахтарю варто побоюватися. Це дуже сильний суперник для команди Паулу Фонсеки. Німецькі клуби для будь-якої команди будуть важким опонентом.

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Неймовірна ігрова дисципліна, сувора організація гри і неймовірна самовіддача протягом усього матчу – Шахтарю доведеться зіткнутися з усіма цими моментами.

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Тим не менш, не варто вважати Айнтрахт топ-суперником для гірників, який їм дістався у жеребкуванні. Я вважаю фаворитом цієї пари все-таки Шахтар, у якого є всі шанси і передумови пройти німецький бар'єр", – цитує Сабо Команда №1.