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Сабо: Шахтар – фаворит у матчах з Айнтрахтом

12:28 467 Читать на русском
Сабо: Шахтар – фаворит у матчах з Айнтрахтом
Йожеф Сабо / Фото з соцмереж

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо поділився своєю думкою щодо майбутнього протистояння між Шахтарем та Айнтрахтом.

"Німців Шахтарю варто побоюватися. Це дуже сильний суперник для команди Паулу Фонсеки. Німецькі клуби для будь-якої команди будуть важким опонентом.

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Неймовірна ігрова дисципліна, сувора організація гри і неймовірна самовіддача протягом усього матчу – Шахтарю доведеться зіткнутися з усіма цими моментами.

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Тим не менш, не варто вважати Айнтрахт топ-суперником для гірників, який їм дістався у жеребкуванні. Я вважаю фаворитом цієї пари все-таки Шахтар, у якого є всі шанси і передумови пройти німецький бар'єр", – цитує Сабо Команда №1.

Ліга Європи1/16 фіналу, перші матчіКомерцбанк-арена (Франкфурт-на-Майні)

Айнтрахт Франкфурт - Шахтар: Четвер 21 лютого 2019

Айнтрахт Франкфурт
до матчу
65
дн
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6
год
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16
хв
Шахтар
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Айнтрахт Франкфурт - Шахтар Шахтар - Айнтрахт Франкфурт Шахтар Шахтар Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Ліга Європи Йожеф Сабо
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