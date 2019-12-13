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Сабо роз'яснив проблеми Динамо та похвалив Скрипника

12:05 1442 Читать на русском
Сабо роз'яснив проблеми Динамо та похвалив Скрипника
Віктор Скрипник / ФК Зоря

Колишній керманич збірної України Йожеф Сабо вважає, що тренерський штаб київського Динамо помилився із принципами формування команди та поставив у приклад головного тренера луганської Зорі Віктора Скрипника.

90+4’ Віктор Циганков
 
Марко Араторе 45’
45’ Марко Араторе
90+4’ Віктор Циганков

"У нього зовсім інше бачення футболу, отримав тренерську освіту в Німеччині. У нього в колективі хороші гравці середнього рівня і команда організована в плані дисципліни. Це німецька організація, коли найголовнішим моментом є дисципліна.

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Вони це витримують і колектив показує хорошу гру. А Динамо, замість того щоб зберегти, віддали кількох гравців в оренду, які в інших командах стали найкращими. А в складі киян є чоловік п'ять-шість, яких треба звільнити. Нехай вони йдуть в інші команди чи Першу лігу, але для Динамо вони не годяться. Не та майстерність, щоб грати в такій команді, як Динамо.

Із Динамо пішли Ріанчо і Ребров. Вони вже тоді говорили, що в команді є чотири гравці, які не годяться і рости не будуть. Сьогодні це підтверджується. Є молодь, яка не росте. Потрібні абсолютно інші футболісти і думати, що робити далі.

Взяти гравців, які не підійшли низці клубів Європи... Як спеціаліст, я бачу, що вони "нульові". Якщо ви перебудовуєте команду для молоді, то беріть гравців із молодіжних команд і готуйте колектив. Яка різниця, потрапите ви у шістку чи ні. Ви побудуєте команду! Зараз в киян немає команди. Вони не грають у футбол", – цитує Сабо 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, що Динамо напередодні не змогло перемогти Лугано та вилетіло з єврокубків. Віктор Циганков забив єдиний м'яч киян у поєдинку на 90+4-й хвилині.

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Теги
Динамо Динамо Динамо - Лугано Зоря Зоря Йожеф Сабо Віктор Скрипник Віктор Скрипник
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